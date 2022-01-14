С 15 по 20 января голосуем за лучшее «Окно в праздник»

Сегодня завершился приём заявок на конкурс «Окно в праздник». Уже поступило более 290 работ со всех уголков Кольского полуострова. Всего в творческое состязание включились жители 29 населённых пунктов региона.

По количеству участников лидируют Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кировск, Заозерск и Умба. Ярким оформлением окон порадовали земляки из Североморска, Ковдора, Кандалакши, а также жители Ловозерского района, Печенгского округа и ЗАТО.

Напомним, по условиям конкурса, было необходимо выложить фотографии украшенных окон и балконов в социальные сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» под хештегами #окновпраздник2022 и #насевережить, для «Инстаграм» отметить аккаунт @okno_prazdnik.

Победителей выберут по итогам онлайн-голосования, которое будет организовано с 15 по 20 января на странице партнёра конкурса – в сообществе «Регион51» в социальной сети «ВКонтакте».

Победители получат награды – фирменные наборы для выращивания северной ели, термостаканы и тёплые пледы, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.