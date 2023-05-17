С 15 по 21 мая в Мурманске на площади Пять Углов около делового центра «Меридиан» работает мобильный медицинский кабинет

Здесь можно пройти обследование на уровень сахара в крови, тестирование на вирусные гепатиты В и С, измерить артериальное давление и сатурацию, температуру и массу тела, рассчитать индекс массы тела и сердечно-сосудистые риски, а также получить консультацию по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний и пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, консультирование и приёмы проводят медицинские психологи и фельдшеры центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Мобильный медицинский кабинет работает ежедневно с 12.00 до 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru