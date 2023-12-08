С 16 декабря возобновит движение, ставший уже традиционным, пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – Апатиты

Отправляться «Лыжная стрела» будет по субботам со ст. Мурманск в 08:25 (время в пути 3 часа 16 минут). И по воскресеньям – отправление со ст. Апатиты в 19.20 (время в пути 3 часа 35 минут).

В новогодние праздники добавлены дополнительные поезда, будет действовать следующее расписание:

– 2 января 2024 года отправление со ст. Мурманск в 8.25;

– 3 января отправление со ст. Апатиты в 19.20;

– 4 января отправление со ст. Мурманск в 8.25;

– 5 января отправление со ст. Апатиты в 19.20.

В связи с запуском дополнительных проездов «Лыжной Стрелы» расписание автобусного маршрута № 131 «ст. Апатиты – Кировск (ул. Олимпийская)» также изменено.

С 16 по 29 декабря и с 9 января по 30 апреля 2024 года отправление автобуса по субботам от ж/д станции Апатиты будет осуществляться в 12.00, из г. Кировск (ул. Олимпийская) в 17.05 по воскресеньям.

С 30 декабря по 8 января 2024 года отправление автобуса в субботу от ж/д станции Апатиты будет в 12.00 и из г. Кировск (ул. Олимпийская) по воскресеньям в 17.40.

Фото: https://gov-murman.ru