С 16 ноября северяне смогут посещать детские специализированные магазины в торговых центрах без QR-кодов

С 16 ноября в детские специализированные магазины, расположенные в торгово-развлекательных центрах или отдельно, будет разрешён проход без предъявления QR-кодов, как и в продуктовые. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона провёл совещание удаленно, уйдя на самоизоляцию в связи с подтвержденным коронавирусом в кругу близких. Андрей Чибис сообщил, что сам не болеет коронавирусом и продолжает работу в штатном режиме.

«Получаю много сообщений от родителей с просьбой предоставить возможность попадать в детские магазины для покупки питания и одежды детям без QR-кодов. В рамках такой временной меры мы приняли решение позволить северянам без кодов их посещать», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил о словах заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которая объявила, что с 1 февраля 2022 года QR-коды станут обязательными для посещения заведений общепита, непродовольственных магазинов и культурно-массовых мероприятий уже не по решению Роспотребнадзора или глав регионов, а в силу федерального закона.

«Ещё раз призываю всех пройти вакцинацию, чтобы не было никаких ограничений для жизни. Напомню, что сегодня работают либо QR-код о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо медотвод от вакцинации», – подчеркнул Андрей Чибис.