С 16 октября начнётся голосование по поддержке инициатив жителей региона по программе «На Севере – твой проект»

С 16 октября в Мурманской области на портале «Наш Север» начнётся голосование за инициативы, предлагаемые для реализации в 2024 году на территории городов и посёлков региона в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В Мурманской области завершился приём заявок для участия в программе «На Севере – твой проект». Программу можно заслуженно назвать инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов местного значения. С помощью программы можно благоустроить или озеленить двор, поставить в нём детскую игровую и спортивную площадку, обустроить площадку для выгула собак, отремонтировать внутридомовое имущество, подъезды многоквартирных домов. Напомню, в прошлом году на 62 проекта-победителя мы направили из областного бюджета 100 млн рублей», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году для участия в программе было подано 210 заявок. До 16 октября модераторы проверят их на соответствие положениям конкурса, полноту заполнения всех необходимых документов. После чего начнётся онлайн-голосование на портале «Наш Север».

«Надеюсь, что все заинтересованные жители нашей области успели подать свои идеи. Потому что, к примеру, вопрос установки детских площадок достаточно часто звучит на встречах с жителями. Участие в программе – один из инструментов решения этого вопроса», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru