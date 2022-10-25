С 16 по 21 ноября в Кировске пройдут всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Традиционные всероссийские старты на призы «ФосАгро» проводятся на лыжном комплексе «Тирвас» с 2016 года и входят в официальный календарь Федерации лыжных гонок России.

В 2021 году почётными гостями стали заслуженные мастера спорта СССР Николай Зимятов и Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион Евгений Дементьев и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин. В этом году лыжники из разных субъектов России вновь встретятся в Кольском Заполярье, чтобы побороться за лидерство.

В программу входят дистанции свободным стилем на 5 км для женщин и 10 км для мужчин, классическим стилем на 10 км для женщин и 15 км для мужчин, а также спринт классикой на 1,5 км для мужчин и женщин. Старт раздельный.

Как сообщает региональное Министерство спорта, организаторы обращают внимание спортсменов и тренеров на то, что продолжается приём заявок на участие.

Напомним, что 13 и 14 апреля 2022 года в Кировске состоялись VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна». Победителем среди мужчин стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Также Хибины встретили и других звездных гостей. В числе них – олимпийская чемпионка Наталья Непряева, серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Ларьков.

Фото: https://vk.com/wall-59785956_6943?z=photo-59785956_457254925%2Falbum-59785956_00%2Frev