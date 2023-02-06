С 16 по 22 февраля в Центре «Мой бизнес» пройдёт обучающая программа «Азбука предпринимателя», организованная региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обучающая программа предназначена для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана.

По завершению тренинга участники получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи; по разработке бизнес-плана; по определению формы бизнеса; о процедуре регистрации бизнеса; об источниках финансирования; о существующих мерах поддержки СМСП; как начать бизнес.

Также программа будет полезна тем, кто планирует принять участие в конкурсе грантов или заключить соцконтракт.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, спикер программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Обучающее мероприятие будет проводиться с 16 по 22 февраля с 11.00 до 16.30 (суббота и воскресенье – выходные) по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

По окончании курса все участники получат сертификаты о прохождении обучения.