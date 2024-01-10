С 16 по 26 января в Центре «Мой бизнес» пройдёт обучающая программа «Азбука предпринимателя»

Он организован региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обучающая программа предназначена для людей, желающих начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Со спикером программы сотрудником Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованным тренером АО «Корпорация «МСП» Кристиной Кирияк участники узнают о формах и процедуре регистрации бизнеса, об источниках финансирования и существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также смогут получить оценку своей бизнес-идеи.

Также программа будет полезна тем, кто планирует принять участие в конкурсе грантов или заключить соцконтракт.

Даты проведения обучения: с 16 по 26 января в 11.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1. Регистрация по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru