С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 10:00

С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

Его участники могут подать заявки в десяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» (для пар, проживших в браке не менее 30 лет), «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная семья», а также в специальной номинации «Отец года», в которой могут принять участие отцы, в том числе вдовцы или находящиеся в разводе, самостоятельно воспитывающие детей.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап – приём заявок с 17 марта по 13 апреля 2026 года. Второй этап – муниципальный отбор с 14 по 27 апреля, в ходе которого комиссии выберут по одному победителю в каждой номинации. Третий этап – финал, который состоится с 28 апреля по 8 мая, где оргкомитет определит победителей в каждой номинации.

Чествование победителей регионального этапа состоится в Мурманске на торжественном мероприятие, посвященному Международному дню семьи.

Чтобы принять участие, необходимо до 13 апреля подать заявку и необходимые документы в любом удобном отделе Центра социальной поддержки населения Мурманской области. Информация о проведении регионального этапа, а также формы документов для подачи заявки размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности».

Пакет документов должен содержать заполненную заявку, анкету семьи с описанием достижений (фотографии, грамоты, видеоматериалы, рекомендации педагогов), согласие на обработку и распространение персональных данных, а также рассказ о семье объёмом не более трёх страниц А4 шрифтом Times New Roman 14. В рассказе нужно описать семейный стаж, историю знакомства родителей, традиции и увлечения семьи, участие в общественной жизни, систему воспитания детей и мотивацию для участия в конкурсе.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс «Семья года» – это возможность рассказать о своей семье, поделиться традициями и вдохновить других. Напомним, в 2025 году победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций» стала семья Поднебесниковых из города Кола (на фото).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563930/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»