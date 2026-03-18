С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

Его участники могут подать заявки в десяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» (для пар, проживших в браке не менее 30 лет), «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная семья», а также в специальной номинации «Отец года», в которой могут принять участие отцы, в том числе вдовцы или находящиеся в разводе, самостоятельно воспитывающие детей.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап – приём заявок с 17 марта по 13 апреля 2026 года. Второй этап – муниципальный отбор с 14 по 27 апреля, в ходе которого комиссии выберут по одному победителю в каждой номинации. Третий этап – финал, который состоится с 28 апреля по 8 мая, где оргкомитет определит победителей в каждой номинации.

Чествование победителей регионального этапа состоится в Мурманске на торжественном мероприятие, посвященному Международному дню семьи.

Чтобы принять участие, необходимо до 13 апреля подать заявку и необходимые документы в любом удобном отделе Центра социальной поддержки населения Мурманской области. Информация о проведении регионального этапа, а также формы документов для подачи заявки размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности».

Пакет документов должен содержать заполненную заявку, анкету семьи с описанием достижений (фотографии, грамоты, видеоматериалы, рекомендации педагогов), согласие на обработку и распространение персональных данных, а также рассказ о семье объёмом не более трёх страниц А4 шрифтом Times New Roman 14. В рассказе нужно описать семейный стаж, историю знакомства родителей, традиции и увлечения семьи, участие в общественной жизни, систему воспитания детей и мотивацию для участия в конкурсе.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс «Семья года» – это возможность рассказать о своей семье, поделиться традициями и вдохновить других. Напомним, в 2025 году победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций» стала семья Поднебесниковых из города Кола (на фото).

