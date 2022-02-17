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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 13:00

С 18 февраля в регионе отменят требование о предъявлении QR-кодов при посещении торговых центров и мест общепита

Завтра, с пятницы, жители Мурманской области смогут посещать торгово-развлекательные центры и места общественного питания без предъявления QR-кодов. Об этом сегодня на заседании межведомственного оперативного штаба Мурманской области по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Что касается QR-кодов в части спортивных соревнований и культурных мероприятий, то это требование пока сохраняется. И мы внимательно будем следить за ситуацией. Остальные ограничения, которые введены на сегодняшний день, также пока продолжают действовать. Поэтому то послабление, которое мы можем себе позволить с учётом падения темпов заболевания, но с учётом пока ещё сохраняющихся высоких показателей, – это отмена QR-кодов и соответствующих документов в торговых центрах и общепите», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис добавил, что в Кольском Заполярье достигнут достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, вакцинации, и поблагодарил всех северян, которые ответственно подходят к своему здоровью и к эпидситуации в целом.

Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Сергеев, в регионе сохраняется тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости COVID-19.

«За шестую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас выросла по сравнению с предыдущей на 22%. Напомню, что на позапрошлой неделе рост составил 93,4%. Регистрация ковида отмечается на территории всех поднадзорных муниципальных образований области. Наиболее сложная эпидситуация сохраняется в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдорском муниципальном округе, ЗАТО г. Североморск и Ловозерском районе», – сказал Александр Сергеев.

Кроме того, в Мурманской области снизилось число выявленных ковидных пневмоний, и сегодня их показатель составляет 3,1%. Также в регионе на 14% уменьшилась доля детского населения по заболеваемости COVID-19. Положительную роль сыграли введённые в ряде территорий дополнительные каникулы по выходу школьников из полярной ночи и переход части образовательных организаций на дистанционное обучение.

«Охват тестированием у нас кратно выше, чем норматив по России. Всего проведено ПЦР-исследований уже более 1,6 млн. Коечный фонд составляет 1202 койки, свободный коечный фонд достаточен. Более четверти коек свободно. Также мобилизовано первичное звено. Нагрузка по-прежнему у нас велика. В настоящее время работают 50 патронажных бригад в поликлиниках, 33 бригады скорой помощи», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководитель регионального Минздрава напомнил, что северяне с симптомами ОРВИ и неподтверждённым диагнозом COVID-19 могут прийти на приём в специально созданные кабинеты неотложной помощи в медицинских организациях области. Важно, что к специалистам можно записаться дистанционно через соответствующую вкладку на сайтах медучреждений.

«В том числе во всех медицинских организациях области есть возможность дистанционно закрыть больничный: при лечении в течение семи и более дней и отсутствии симптомов для закрытия больничного листа ходить в поликлинику не нужно – для этого реализован специальный сервис на сайтах медорганизаций, – сказал Дмитрий Панычев. – И мы чётко видим, как различно болеют вакцинированные и не вакцинированные северяне. Тема прививочной компании по-прежнему остаётся актуальной».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440320/#&gid=1&pid=1

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