С 18 июня общественный транспорт в Мурманской области может быть заполнен на 2/3

В пятницу вступает в силу постановление правительства Мурманской области, согласно которому общественный транспорт может быть заполнен на 2/3 от возможной загрузки. Летом пассажиропоток снижается, но в час пик по отдельным маршрутам может возникнуть повышенный спрос на общественный транспорт. Региональный Минтранс и перевозчики начали мониторинг маршрутов и рейсов. Пассажиры также могут принять участие в мониторинге.

Если гражданин стал свидетелем переполненного транспорта, он может сообщить об этом специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по единому номеру +7 921-04-00-999 в мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Достаточно направить фото или видео, на котором будет видно количество пассажиров в салоне автобуса или троллейбуса. В коротком комментарии необходимо указать госномер транспортного средства, номер маршрута и приблизительное время съемки.

«Эта информация позволит нам выявить потребность населения в дополнительном транспорте на конкретных маршрутах. Выручает и тот факт, что в период отпусков пассажиропоток в Мурманской области снижается (сейчас количество поездок составляет 60-70% от количества поездок в осенний период). Мы надеемся, что вынужденные ограничения из-за повышенного уровня заражения ковидом не принесут существенных неудобств всем участникам процесса перевозок», - сообщили в региональном Минтрансе.

Региональный оперативный штаб по COVID-19 обращает внимание граждан на то, что решение о посадке принимает пассажир, и если транспорт значительно заполнен, рекомендуется воздержаться от поездки и воспользоваться следующим автобусом или троллейбусом.