С 19 августа в Мурманской области снимаются очередные ограничения, введенные из-за коронавируса

С учётом сохранившейся тенденции на снижение количества случаев заболевания коронавирусом сегодня, 19 августа, на территории региона снимается целый ряд действующих ограничительных мер.

Так, начнут работу торговые центры и магазины любой площади. Кроме того - кафе, рестораны и столовые, за исключением заведений, расположенных на фудкортах в торговых центрах. Обязательное условие при этом – расположение столов на расстоянии 1,5- 2 метров или наличие защитных перегородок.

Возобновляют работу бассейны (при загрузке не более 50%) и спортивные объекты (при условии их заполняемости до 75%), музеи, библиотеки, архивы. К работе без ограничений возвращаются отделения МФЦ Мурманской области, а также гостиницы, турбазы и хостелы (в Апатитах и Кировске – при условии предварительного согласования с администрацией муниципалитета).

Кроме того, при условии обязательного тестирования возобновляется плановая госпитализация, возобновляется также проведение вакцинации по национальному календарю.

При нахождении в общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли по-прежнему обязательно ношение маски. В общественных местах и общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра .

Граждане в возрасте старше 65 лет должны продолжать соблюдать самоизоляцию за исключением случаев обращения за медицинской помощью, похода за продуктами или лекарствами, выноса мусора, выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), следования к месту проведения отпуска.

Постановление правительства Мурманской области от 18.08.2020 № 593-ПП опубликовано на портале правительства Мурманской области.