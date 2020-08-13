С 19 августа в Мурманской области возможен очередной этап снятия ограничений из-за коронавируса

При сохранении тенденции на снижение количества случаев заболевания коронавирусом на территории региона с 19 августа могут снять целый ряд действующих ограничительных мер. Об этом сегодня по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Мурманской области заявил губернатор Андрей Чибис.

Если в течение недели продолжится снижение числа заболевающих COVID-19, в муниципалитетах начнут работу кафе, рестораны и столовые, за исключением заведений, расположенные на фуд-кортах в торговых центрах. При этом необходимо соблюдать обязательное условие – столы должны быть расположены на расстоянии 1,5- 2 метров или иметь защитные перегородки.

Глава области также отметил, что со следующей недели, возможно, на полную мощность заработают гостиницы, туристические базы, хостелы, санатории и пансионаты. Кроме того, на заседании СПЭК не исключили возможность открытия всех спортивных объектов при условии их заполняемости до 75%, при загрузке не более 50% заработают бассейны. В больницах Мурманской области начнется плановая госпитализация с обязательным тестированием пациентов на коронавирус.

К новому учебному году готовятся образовательные учреждения Заполярья. Планируется, что в День знаний, 1 сентября, школы, гимназии, лицеи, техникумы и вузы откроют двери для учащихся. В обычном режиме могут заработать детские сады, также к полноценной деятельности вернутся отделения МФЦ Мурманской области, музеи и библиотеки.

При условии дальнейшего снижения количества заболевающих новой коронавирусной инфекцией, в середине сентября возможно открытие театров, кинотеатров, ночных клубов и детских развлекательных центров.

При этом губернатор обратил особое внимание жителей региона на обязательное соблюдение масочного режима и меры санитарной безопасности в публичных, закрытых местах и общественном транспорте.

«Сегодня тенденция по снижению заболеваний коронавирусом в регионе становится стабильной. Это позволяет нам перейти к очередному этапу снятия части ограничений. Если в течение недели продолжится уменьшение числа заболевающих, планируется открытие торговых центров, за исключением фуд-кортов, заведений общественного питания, плавательных бассейнов. Кроме того, будет возобновлена плановая помощь в медицинских учреждениях. Также мы рассматриваем возможность полностью открыть детские сады и школы», – отметил глава региона Андрей Чибис, подводя итоги заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Мурманской области.