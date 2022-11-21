С 19 декабря продажа бумажных ЕСПБ полностью прекратится

Единый социальный проездной билет в Мурманской области можно будет получить только в виде пластиковой карты. С 19 декабря 2022 года продажа бумажных ЕСПБ полностью прекратится.

«Единый социальный проездной выпускается в виде транспортной карты более двух лет. Сейчас таких пластиковых карт выдано свыше 40 тысяч. Ими можно воспользоваться как для проезда в городском, так и в пригородном общественном транспорте Мурманской области», – рассказала Инна Шахова, генеральный директор Кольского геологического информационно-лабораторного центра, который выступает оператором региональной автоматизированной системы учёта и оплаты проезда.

В скором времени Единый социальный проездной билет будет интегрирован и с Единой картой жителя Мурманской области, сообщило региональное Министерство цифрового развития.

Фото: https://gov-murman.ru