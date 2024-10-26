Подразделения «Южной» группировки войск России продолжают наносить поражение формированиям ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 24 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 19 по 25 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожено 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада с боеприпасами.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражено 20 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Зоряное и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Кроме того, отражено 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортёр «VAB» производства Франции, а также произведенные в США: четыре боевые машины пехоты «Bradley», семь бронетранспортёров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины «HMMWV». Также уничтожено 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами.

Авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 39 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 647 самолётов, 283 вертолёта, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и миномётов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники».

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