С 20 апреля на телеканале «Россия-1» стартует показ 16-серийной мелодрамы «Тёплый ветер с Севера»

Почти два месяца съёмки картины проходили в Мончегорске при поддержке администрации города, Центра развития кинопроизводства Мурманской области и правительства региона. Заказчиком сериала выступил телеканал «Россия-1», производством занималась московская «Кинокомпания Гамма». Режиссёр-постановщик Феликс Герчиков, для которого работа над северной историей стала не первой, в 2023 году на том же канале с успехом прошёл его фильм «Заполярный вальс», также снятый в Мончегорске.

В центре сюжета – история талантливого столичного врача Марты Васильевой. После череды личных трагедий она переезжает в северный городок Новые Ветры, где становится главврачом местной больницы. Увидев, что лечебница находится в плачевном состоянии, Марта решает её спасти. Однако местные чиновники и бизнесмен планируют снести здание. В борьбе за больницу героиню поддерживает работник МЧС Василий, но их отношениям мешает старая тайна, которая связывает их семьи.

Съёмки стали значимым событием и для жителей Мончегорска. В массовых сценах было задействовано более 300 северян, а 12 местных организаций и специалистов оказали поддержку съёмочной группе. Такое сотрудничество не только даёт импульс развитию локальной экономики, но и создаёт у зрителей со всей страны живой интерес к региону. Через экранные истории миллионы телезрителей знакомятся с суровой и притягательной красотой Кольского Заполярья, влюбляются в северные пейзажи, и у многих возникает желание приехать сюда уже в качестве туристов.

Премьерные серии зрители увидят с понедельника по четверг в 21.30 на телеканале «Россия-1».

Как отмечает региональное Министерство культуры, развитие кинопроизводства в Мурманской области – одна из ключевых задач народной программы «На Севере – жить!». Результатом системной работы стало увеличение количества кинопроектов, снятых в регионе, с 4 в 2019 году до 38 в 2025 году.

