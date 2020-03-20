С 20 марта вводятся новые ограничения из-за коронавируса в Мурманской области

Переходят на режим свободного посещения или дистанционного обучения — все вузы и сузы Мурманской области, а также учреждения дополнительного образования (спортивные секции, художественные кружки и т.д.) выберут подходящую форму обучения.

Уходят в режим самоизоляции, не дожидаясь соответствующих предписаний — все, кто приезжает в Мурманскую область из любой заграничной страны (в обязательном порядке).

Закрываются все бассейны.

Ограничения вступят в силу 20 марта, сообщает Мурманский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.