С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон

В это время будет усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах.

«С установлением тёплой погоды в Мурманской области вводится пожароопасный сезон. Силы и средства Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовлены, проведены учения и тренировки. Для мониторинга лесных пожаров на вышках сотовой связи будут установлены 20 камер. Ещё раз обращаем внимание северян: разведение костров в лесах в пожароопасный сезон запрещено», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артём Долгов.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области обращает внимание, что согласно действующим Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614, со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни, паяльные лампы) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву;

- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату) в не предусмотренных специально для этого местах;

- использовать транспорт, выдающий искры;

- засорять леса отходами производства и потребления.

Напоминаем, что к нарушителям действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах будут применяться меры административной ответственности, а в случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.

До окончания пожароопасного сезона оперативная информация о лесопожарной обстановке в регионе будет публиковаться в официальных интернет-ресурсах регионального Минприроды.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам: «прямая линия» лесной охраны 8 (800) 100-94-00; региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31; единый номер вызова служб экстренного реагирования 112.

Фото: https://gov-murman.ru