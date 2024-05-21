С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Согласно действующим Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением правительства Российской Федерации, со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни, паяльные лампы) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву;

- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату) в не предусмотренных специально для этого местах;

- использовать транспорт, выдающий искры;

- засорять леса отходами производства и потребления.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, а в случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области северян просят звонить по телефонам: прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00; Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31; единый номер вызова служб экстренного реагирования 112.