Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 19:45
С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон
С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального минприроды.
Согласно действующим правилам пожарной безопасности в лесах запрещается:
- использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни, паяльные лампы) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву;
- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату) в не предусмотренных специально для этого местах;
- использовать транспорт, выдающий искры;
- засорять леса отходами производства и потребления.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено предупреждение или штраф:
- для граждан – в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц – в размере от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.
В случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.
В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам:
- прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;
- региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31;
- единый номер вызова служб экстренного реагирования 112.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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