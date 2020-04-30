С 20 мая в Мурманске будет изменена организация дорожного движения по ул. Домостроительной

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения о том, что с 20 мая будет изменена организация дорожного движения по ул. Домостроительной. Изменения касаются ограничения остановки и стоянки автотранспорта на участке проезжей части от пересечения ул. Домостроительной с ул. Свердлова до дома № 35а по ул. Домостроительной в южном направлении.

Просим всех участников дорожного движения учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.