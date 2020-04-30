Мурманская область. Арктика (16+)30.04.20 07:00
С 20 мая в Мурманске будет изменена организация дорожного движения по ул. Домостроительной
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения о том, что с 20 мая будет изменена организация дорожного движения по ул. Домостроительной. Изменения касаются ограничения остановки и стоянки автотранспорта на участке проезжей части от пересечения ул. Домостроительной с ул. Свердлова до дома № 35а по ул. Домостроительной в южном направлении.
Просим всех участников дорожного движения учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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