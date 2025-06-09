С 20 мая в Мурманской области действует пожароопасный сезон

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис напомнил северянам о внимательном отношении к природе.

«В эти выходные зафиксированы первые пожары. Они успешно ликвидированы. Но ещё раз призываю всех жителей и гостей региона бережнее относиться к нашей арктической хрупкой природе, обращать предельное внимание на меры предосторожности для сохранения тундры, лесов», – сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в лесу категорически запрещено разводить костры в необорудованных для этого местах, оставлять или сжигать мусор, бросать непотушенные спички и окурки, выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах, а также использовать пиротехнику и транспорт, выдающий искры.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по телефонам: 8(800) 100-94-00, 8(911) 338-61-31 или 112.

«К сожалению, по статистике прошлых лет мы видим, что подавляющее большинство пожаров – это человеческих рук дел. Напоминаю ещё раз – недопустимо разводить костры. Я прошу всех помнить не только о хрупкости природы, а также о том, какие последствия могут быть», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что за нарушение правил нахождения в лесах предусмотрены штрафы: для граждан – в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – в размере от 100 до 400 тысяч рублей или уголовная ответственность при нанесении ущерба лесам.

«Прошу муниципалитеты ввести соответствующие ограничения, в том числе на заход в леса. Понятно, за каждым человеком, туристом или рыбаком, который посещает лес, полицейского не поставишь. Поэтому очень важно каждому из нас знать и помнить правила предосторожности, с уважением и бережно относиться к природе и понимать, что в случае причинения ущерба предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, с 15 марта в Мурманской области проводится кампания «Останови огонь!», направленная на повышение осведомленности населения о пожарной безопасности, а с 1 июня по 31 августа проходят рейды в рамках операции «Костёр» совместно с ГУ МЧС России по Мурманской области и УМВД России по Мурманской области.

Инспекторами организованно ежедневное, включая праздничные и выходные дни, патрулирование лесов для оперативного обмена информацией и принятия неотложных мер по предупреждению и пресечению нарушений законодательства.

Для подготовки к сезону разработаны и утверждены все необходимые организационно-распорядительные документы по охране лесов от пожаров. Штат лесопожарных формирований ГОБУ «Мурманская авиабаза» укомплектован на 100%. Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу проведена проверка готовности Минприроды Мурманской области, по итогам которой регион признан готовым к обеспечению пожарной безопасности.