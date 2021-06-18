С 20 по 24 июня в Мурманской области бесплатно покажут фестивальные фильмы о войне в России и Норвегии

С 20 по 24 июня в рамках Международного культурно-исторического проекта «V- кино» (Victory – kino), в преддверии памятной даты 80-летия начала Великой Отечественной войны, которая ежегодно отмечается 22 июня, в залах учреждений культуры Мурманской области пройдут показы фильмов, посвященных войне.

Основу проекта составляют фильмы МКФ «Северный Характер», которые были показаны в разные годы на кинофестивале в Мурманске. Среди них лента московского кинорежиссера Анны Родионовой «Незабвенные павших», о пропавших без вести солдатах на фронтах Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть картину «Нереида – Дети войны», мурманских режиссеров Руслана Мавлютова и Алексея Рогового. Действие картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает зрителей в атмосферу военного прошлого. Великая Отечественная война показана глазами детей – очевидцев героической обороны Заполярья.

Мурманский режиссер Андрей Сычев представит ленту «Обретая будущее», рассказывающую о спектакле Детской театральной школы «Дети военного Мурмана». А московский кинорежиссер Евгений Безбородов представит фильм «Память. Русские в Киркенесе», повествующий о норвежском феномене – бережном отношении жителей соседнего королевства к исторической памяти, связанной с событиями Второй мировой войны.

Из фильма «Блокадный дневник Тани Савичевой» столичного кинорежиссера Александра Ефимова зрители узнают о страшной зиме 1941-1942 годов в осажденном Ленинграде, когда от голода и холода погибли тысячи мирных жителей. Вся суть трагедии блокады города заключена в 9-ти лаконичных записях, которые сделала в своем дневнике ленинградская школьница Таня Савичева.

В Мурманске показ фильмов в рамках проекта пройдет в Центральной городской библиотеке, в Доме культуры Ленинского округа, а также в Доме культуры «Первомайский». О дате и времени киносеансов можно узнать у в группах в социальных сетях и у специалистов учреждений.

Жители Кольского района смогут посмотреть фильмы в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. Телефон для справок 8(815 53) 35972.

В Кировске кинопоказы пройдут в детско-юношеской библиотеке, а также в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького. Информация по телефону (815 31) 5-45-20.

Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево также примет участие в показах Международного культурно – исторического проекта «V- кино». О времени проведения сеанса можно узнать по телефону 8(815-53)5-65-44.

Жители Оленегорского района смогут принять участие в фестивальных показах в Музейно-выставочном зале «У Оленьей горы». Справки по телефону (81552) 58-332.

Участие в Международного культурно -исторического проекта «V- кино» примет и Североморск, показы пройдут на базе Североморского музейно-выставочного комплекса. Расписание кинопоказов можно узнать по телефону 8(8153 37) 5-25-86.

Жителей Печенгского района приглашают в Дом культуры «Октябрь» города Заполярный. Дату и время сеансов можно узнать по телефону 8(81554) 636-75.