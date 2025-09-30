С 20 по 26 сентября Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 2914 сообщений от жителей в социальных сетях

Количество обращений возросло на 147% по сравнению с предыдущей неделей. Такой всплеск активности связан с двумя ключевыми факторами: стартом отопительного сезона и неблагоприятными погодными условиями, обрушившимися на регион (за двое суток в Мурманской области выпало более 79% от среднемесячной нормы осадков при сильном ветре). Об этом вчера сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель руководителя ЦУР Евгения Ульянова.

Наиболее остро жители поднимали вопросы, связанные с началом отопительного сезона. Поступали жалобы на отсутствие или недостаточный нагрев батарей в квартирах, особенно в Мурманске, Апатитах и Оленегорске.

Евгения Ульянова отметила, что ситуация штатная и связана с необходимостью регулировки внутридомовых систем. Все сообщения фиксируются для отработки управляющими компаниями, профильными ведомствами, ситуация по подаче тепла на контроле у глав муниципалитетов и округов. Заявки отрабатываются оперативно в порядке очередности. Напоминаем, что в регионе действует телефон «единой линии ЖКХ» 0051 или 8 -800-444-00-51, который работает круглосуточно.

«Ежегодно ЦУР фиксирует всплеск сообщений после старта отопительного сезона. В этом году пик пришёлся на первые дни после запуска тепла в областном центре. К выходным количество жалоб пошло на спад благодаря оперативной работе управляющих компаний по подключению теплопунктов многоквартирных домов и регулировке систем отопления», — пояснила Евгения Ульянова.

В начале недели на регион обрушился крупный циклон: несколько дней в Мурманске и области шли проливные дожди, а также дул шквалистый ветер. В результате обильных осадков часть жилых домов получили серьезные протечки в кровлях, межпанельных швах, были затоплены подъезды. Наибольшее число жалоб поступало из Заозерска, Сафоново и Мурманска. В рамках работы по обращениям главы проводили как встречи с населением, так и индивидуальную работу по ликвидации протечек и затоплений.

Среди муниципалитетов наибольший рост обращений отмечен в ЗАТО Заозерск: поступило 140 сообщений, 126 из которых были связаны с ЖКХ. Большинство жалоб касалось протечек межпанельных швов. Администрация Заозерска провела расширенное совещание с управляющей компанией и приняла решение выделить средства из резервного фонда на герметизацию швов. Проводится поиск подрядчиков, на этой неделе начинаются работы, которые планируется завершить к ноябрю. В четверг прошла встреча с жителями домов, в которых отмечены протечки. Все поступившие сигналы находятся на личном контроле главы ЗАТО.

Были отмечены и случаи, когда проблемы требовали дополнительного вмешательства. Так, в Гаджиево жительница сообщила о серьёзной протечке кровли в подъезде дома №93 на улице Душенова. После сигнала ЦУР глава ЗАТО взял вопрос на личный контроль, проинформировал, что дом находится в стадии капитального ремонта фасада, и поручил подрядчику ускорить работы.

Всего за неделю было отработано 74% поступивших сообщений: проблемы либо решены, либо жители получили исчерпывающую информацию по срокам их устранения. Остальные обращения находятся в работе, и ответы по ним будут предоставлены в ближайшие дни.

Также Евгения Ульянова отметила эффективную работу отдельных ведомств и муниципалитетов, которые даже в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения обозначенных проблем.

Среди оперативно решённых вопросов: в Кандалакше отремонтировано дорожное ограждение на улице Батюты, в Оленегорске убран мусор и восстановлен дорожный знак возле дома №6 на улице Энергетиков, в Мурманске вывезен строительный мусор после ремонта лестницы на проезде Связи, в посёлке Минькино восстановлено рабочее состояние уличного освещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554182/#&gid=1&pid=3