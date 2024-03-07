С 2019 года благодаря нацпроекту в Мурманской области обновлено более 5,6 миллиона квадратных метров асфальта

Одним из направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги» является создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры и совершенствование дорожной сети регионального и местного значения. С 2019 года благодаря дорожному проекту в Мурманской области обновлено 5641104,27 кв. метров асфальта, 48 объектов участков автомобильных дорог регионального значения и 138 участков улично-дорожной сети агломерации «Мурманская».

В этом году работы в рамках нацпроекта продолжаются, в планах проведение ремонтных работ на 27 объектах во всех округах заполярной столицы. Общая протяжённость участков ремонта в текущем году составят порядка 15 километров.

Не учитывая переходящие объекты, реализация которых начата ранее, дополнительно в перечень объектов, подлежащих ремонту, в этом году вошли автодороги Кандалакша – Полярные Зори, Кола - Мурмаши и Умба – Кандалакша. Запланирован ремонт выборочных участков общей протяженностью 12 км. Также в этом году отремонтируют самое протяженное искусственное дорожное сооружение в Мурманской области – мост через Кольский залив, который построен в 2005 году и его протяженность составляет 1610,14 погонных метра, а протяженность сооружения с подходами - 2,5 километра.

Дорожные работы запланированы не только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но и в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. План сформирован с учётом мнений жителей области и по итогам обращений были определены конкретные дорожные мероприятия в каждом муниципалитете.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году муниципалитеты получили финансовую поддержу от правительства Мурманской области на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования. Особое внимание будет уделено дорогам, ведущим к социально значимым учреждениям: подъездным путям к медицинским учреждениям, образовательным и досуговым учреждениям, жилым домам. Запланированы ремонты тех дорог, по которым курсирует пассажирский автотранспорт и школьные автобусы.

«Благодаря двум проектам идет охват всей области, приводится в нормативное состояние не только улично-дорожная сеть агломерации «Мурманская», но и во всех муниципалитетах», - Юлия Полиэктова.