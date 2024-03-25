С 2019 года финансирование социально-ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области выросло в 4,5 раза

В правительстве Мурманской области подвели итоги работы Ресурсного центра по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году. В рамках доклада на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что с 2020 года количество социально-ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области выросло на 8%.

«Это важный показатель, потому что такие организации создаются с целью решения социальных проблем населения и улучшения качества жизни людей. Они не имеют коммерческой прибыли как основной цели своей деятельности и функционируют на основе принципов общественной пользы и социальной ответственности. Среди таких инициатив проект «Социальный компас» по поддержке семей мобилизованных, социальная парикмахерская «Тёплый Север», – отметили глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, чтобы стимулировать создание и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций, их финансирование было увеличено в 4,5 раза – с 74 млн рублей в 2019 году до 341 миллиона в 2023 году.

«Помимо этого, организации сами привлекают дополнительные средства, участвуя в федеральных грантовых конкурсах. В 2023 году было привлечено 75 миллионов внебюджетного финансирования», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее об итогах работы Ресурсного центра по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru