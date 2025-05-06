С 2019 года на модернизацию учреждений культуры Мурманской области направлено более 6,5 млрд рублей, а посещаемость культурных мероприятий выросла вдвое

За пять лет реализации плана «На Севере – жить!» в Мурманской области добились значительных результатов в модернизации объектов и учреждений культуры, поддержке креативных индустрий и перезагрузке культурной жизни региона. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Все это укрепило статус Мурманской области как культурного центра, культурной столицы Арктики. Из федерального и регионального бюджета было выделено 6,5 млрд рублей на модернизацию 117 учреждений культуры, включая реконструированный областной краеведческий музей, который сегодня бьет все рекорды по посещаемости. Эти инвестиции позволило улучшить материально-техническую базу и привести более 80% зданий в соответствие с нормативными требованиями. Особое внимание мы уделяли малым населённым пунктам, где капитально отремонтировали дворцы и дома культуры, обновили этнокультурные центры, 17 детских школ искусств получили новое оборудование», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в Мурманской области работают много небольших, но достойных музеев в муниципалитетах.

«Это и музеи в Кольском и Печенгском округах, в Никеле. Новый современный музейный комплекс создан в Долине Славы – востребованный, правильный и своевременный шаг. Важно привлечь туда гостей, туристов, жителей. Музеи очень достойные и интересные», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что Мурманская область стала лидером по количеству модельных библиотек в Северо-Западном федеральном округе, что способствовало получению статуса Библиотечной столицы России.

«Также в библиотеках созданы уникальные семейные пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». В них проведено уже более 1300 мероприятий, которые посетили более 46,5 тысячи посетителей», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, грантовая поддержка творческих инициатив из областного бюджета составила более 186 млн рублей, что позволило реализовать 197 проектов.

«Это очень важно для продвижения Арктики, Мурманской области – мы в 7 раз увеличили объёмы кинопроизводства на территории региона. Фильмы, созданные с поддержкой региональных рибейтов, принесли экономике региона 4,2 рубля на каждый вложенный рубль. 24 съёмочные группы вложили более 228 млн рублей в региональную экономику», – подчеркнул губернатор.

Креативные индустрии также получили импульс развития через новые форумы и выставки, а событийная афиша пополнилась брендовыми фестивалями.

«Каждая выставка, форум, особенно такие значимые мероприятия, как Международный арктический форум дают большой толчок развития малому бизнесу, креативным индустриям, нашим талантливым северянам», – сказал глава региона.

Обновленный план «На Севере – жить» до 2030 года включает строительство новых культурных объектов и модернизацию действующих, создание новых модельных библиотек, завершение реконструкции кинотеатра «Родина», который станет Центром научно-технологического творчества.

«Важной частью культурной жизни региона являются творческие коллективы, которые за пять лет завоевали более 550 Гран-при на различных конкурсах. Это очень хороший результат. Когда наши коллективы даже в самых небольших населенных пунктах делают концерты и выступления – они всегда на высоком уровне по качеству и эмоциональной отдаче, и становятся все лучше и лучше. И акцент, что наши творческие коллективы должны развиваться – абсолютно оправдан, мы видим их результаты не только внутри региона, но и на различных площадках страны. Посещаемость мероприятий выросла вдвое, а доходы учреждений культуры, то есть то, что они сами заработали, превысили 180 млн рублей. Всё это подтверждает успешность и правильность всех предпринятых шагов по развитию нашей культуры», – отметил губернатор.

Подробнее доложила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/