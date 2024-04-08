С 2019 года на развитие Кандалакшского района направлено почти 14,7 млрд рублей

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели результаты реализации регионального плана «На Севере – жить» в Кандалакшском районе. Как сообщила и.о. губернатора Надежда Аксенова, на исполнение мероприятий плана с 2019 года району правительством региона было направлено более 14,7 млрд рублей.

Эти средства позволили нарастить объёмы и темпы ремонтов, строек, благоустройства.

Так, на обновление материально-технической базы подразделений Кандалакшской ЦРБ было направлено 900 млн рублей. Закуплено больше 900 единиц медицинского оборудования и мебели. В том числе рентгеновский, диагностический и стоматологический мобильные комплексы, компьютерный томограф.

Кроме того, благодаря плану «На Севере – жить» и вошедшей в него программы по привлечению в регион медицинских кадров в Кандалакшском районе сокращён дефицит врачей и медицинского персонала.

«Сегодня в районе укомплектованность врачами составляет 91%, а средним медперсоналом 88%. Положительное сальдо по привлечённым врачам – 29 человек», – подчеркнула Надежда Аксенова.

Отдельное внимание уделено медицинским учреждениям. Так, капитально отремонтирована детская поликлиника в микрорайоне Нива-3, обновлены ФАПы в Лесозаводском, Зареченске, Ковдозере и Белом Море, а также завершается строительство амбулаторий в Зеленоборском и Нивском.

Кандалакшский район – лидер по количеству медицинских шаттлов – они запущены по четырём направлениям. За год шаттлы совершили больше 50 выездов и перевезли больше 800 жителей района.

«Тема медицины в Кандалакше была одной из самых острых. Однако нам удалось переломить этот тренд. Даже на встрече губернатора с жителями района, которая проходила в октябре, вопросы по медицине прозвучали лишь несколько раз. Это важный показатель, что из разряда систематических, проблема перешла в плоскость частных. А это значит, что принятые решения эффективны и необходимо продолжать работать дальше в этом же направлении», – отметила и.о. губернатора.

Подробнее о ходе реализации мероприятий плана «На Севере – жить» в Кандалакшском районе доложил глава муниципального образования Александр Самарин.

Фото: https://gov-murman.ru