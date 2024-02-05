С 2019 года объём бюджетных средств, выделенных на поддержку научного потенциала Мурманской области, увеличился в 40 раз

В преддверии Дня российской науки на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили научно-исследовательский потенциал Мурманской области. В частности, губернатор Андрей Чибис озвучил ключевые меры поддержки учёных, которые успешно реализуются в Кольском Заполярье с 2019 года.

«8 февраля учёные нашей страны отмечают профессиональный праздник – День российской науки. Сегодня научно-исследовательский потенциал региона представлен 35 организациями, в которых трудятся около 1900 человек. В число организаций, в том числе, входит Мурманский арктический университет, на базе которого мы создаем современный научно-образовательный центр. Наука тесно связана с промышленным развитием региона, поэтому мы уделяем ей особое внимание. С 2019 года в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» более чем в 40 раз вырос размер региональных мер поддержки учёных», – отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что в 2019 году на развитие научно-исследовательского потенциала в Мурманской области выделялось около 2,6 млн рублей. За прошедшее время эта сумма была увеличена почти до 90 млн рублей. Среди форм поддержки значатся гранты до 3,5 млн рублей на научно-исследовательские разработки, а также премии и стипендии.

«В 2023 году 34 молодых ученых стали победителями конкурса на получение специальной стипендии в размере 15 тысяч рублей для активной молодежи в номинации «Студенческая наука». А также впервые в прошлом году мы установили для молодых ученых и аспирантов именную стипендию в размере 20 тысяч рублей, которую они получают ежемесячно в течение календарного года», – сказал Андрей Чибис.

Помимо этого, в регионе предоставляются различные меры социальной поддержки. В их числе – возможность получить до 1,5 млн рублей на строительство своего дома в рамках программы «Свой дом в Арктике», а также компенсация за аренду жилья, которая равна 25 тысячам рублей.

Особо внимание губернатор Андрей Чибис уделил результатами сотрудничества регионального правительства с Российским научным фондом в сфере поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований:

«Необходимо отметить, что в 2021 году было подписано соглашение между Мурманской областью и Российским научным фондом. Результатом сотрудничества стал ежегодно проводимый региональный конкурс на предоставление грантов на научные исследования по приоритетным направлениям деятельности Мурманской области. В их числе биотехнологии, развитие арктического газового комплекса, технологии, связанные с разработкой литиевых месторождений, а также индустриальный туризм. Кроме того, между региональным правительством и Российской академией наук подписано соглашение о взаимодействии по вопросам научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности, в том числе касающейся реализации программ и проектов региона в части социально-экономического и научно-технического развития», – рассказал губернатор Андрей Чибис.

В заключение глава региона сообщил, что в 2023 году было поддержано 13 научно-исследовательских проектов на общую сумму 40 млн рублей. В 2024 году объем финансирования увеличен до 80 млн рублей, а результаты конкурса будут объявлены Фондом в марте 2024 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним значимым событием в сфере науки в 2024 году станет запланированная реализация совместных научно-исследовательских проектов с учеными МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Вернадский – Мурманская область» и учеными Республики Беларусь.

Подробнее о развитии научного потенциала Мурманской области доложила региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru