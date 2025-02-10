С 2019 года объём финансирования научной деятельности в Мурманской области вырос в 53 раза

8 февраля в нашей стране отметили День российской науки. Эта тема стала одной из главный на сегодняшнем оперативном совещании. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что наука играла и играет ключевую роль в развитии промышленности и улучшении качества жизни населения, кроме того, наш регион является одной из ведущих научных баз в Арктике

«Это подтверждается и высокими показателями «по числу, выполняющих научные исследования и разработки». Это люди, которые у нас работают в этой сфере. С этим показателем мы на первом месте в Арктической зоне РФ. Также мы на третьем месте в СЗФО по доле персонала, занятого научными исследованиями, уступая только Санкт-Петербургу и Ленинградской области по понятным причинам – по количеству имеющихся вузов и научных учреждений. Это очень достойное место: имея небольшое количество научных учреждений, мы делаем очень серьёзный вклад в российскую науку. Причём науку именно прикладного характера, потому что наши научные учреждения имеют непосредственную связь с промышленными предприятиями, которые работают в Арктической зоне России. С 2019 года объём финансирования научной деятельности в регионе вырос в 53 раза – с 2,6 млн рублей до 138,5 млн рублей в 2025 году», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что развитие науки и поддержка учёных – это одна из важных задач плана «На Севере – жить». Основные формы поддержки включают гранты, премии, стипендии. В том числе ежемесячные именные и специальные губернаторские стипендии молодым учёным и аспирантам в 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, которые были учреждены Андреем Чибисом в 2023 году. Стипендии выплачиваются в течение календарного года.

«С 2023 года стипендиатами стали 205 молодых исследователей. Всего в регионе занимаются научными исследованиями и разработками около 1800 человек. Молодые учёные составляют 39% от общего числа научных сотрудников, что говорит о преемственности и перспективах развития научного потенциала», – сообщил глава региона.

Также реализуются социальные меры, такие как программа «Свой дом в Арктике», компенсация аренды жилья в размере 25 тысяч рублей. Эти меры помогают привлекать и удерживать талантливых специалистов, всего мерами поддержки с 2019 года охвачено около 500 человек. Важным направлением является обновление научной инфраструктуры.

«Коллеги, важно создавать все условия для того, чтобы учёных у нас становилось больше. Потому что наука, которая развивается на территории, имеет очень важное прикладное значение для развития нашей промышленности, это важный элемент социально-экономического развития. Все эти задачи внесены в обновленный стратегический план «На Севере – жить» до 2030 года. И они реализуются. Приятно было недавно, в День студенчества, открывать новую лабораторию в Мурманском арктическом университете, пообщаться с молодыми учёными. Очень достойные ребята и в университете, и в Кольском научном центре РАН», – отметил глава региона.

В совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис, принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, котрый отметил:

- Научная деятельность всегда имела важнейшее значение для Кольского края, играя значительную роль в развитии промышленно-экономического потенциала Заполярья. Поэтому взаимодействие с научным сообществом, поддержка ученых были и остаются в центре внимания регионального парламента. В последние годы в этой сфере происходят большие позитивные изменения. Во многом – это следствие системной и продуманной работы по введению различных региональных льгот, по обновлению инфраструктуры научных учреждений. Парламент также активно сотрудничает с вузами региона, обеспечивая тесную связь между образованием и наукой для более эффективной подготовки специалистов. Поддержка талантливой молодёжи и привлечение в Мурманскую область новых научных кадров - это инвестиция в процветание региона на многие годы вперед.

Подробнее о развитии науки в Мурманской области доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/