С 2019 года в Мурманской области отремонтировано более 6,5 тысячи подъездов

Текущий ремонт подъездов — одна из тем оперативного совещания, которое состоялось 18 августа. Глава региона Андрей Чибис отметил, что это одна из задач губернаторского плана «На Севере – жить!».

«В регионе свыше 20000 подъездов, и с 2019 года мы отремонтировали уже треть из них. Сегодня ремонта требуют ещё около 7000. Задача, которую мы перед собой поставили, — ежегодно до 2030 года обновлять не менее полутора тысяч подъездов. План этого года именно такой: 1351 подъезд силами управляющих организаций и ещё 149 — в рамках программы реновации ЗАТО. Также часть подъездов обновляется по программе «На Севере — твой проект». На эти работы управляющими организациями уже направлено более 250 миллионов рублей. Сейчас идёт активный ремонтный сезон, параллельно с этим управляющие компании ведут подготовку домов к зиме», — сказал губернатор.

Глава региона отметил муниципалитеты, где работа идёт в хорошем темпе: Мурманск, Александровск, Заозерск, Апатиты, Кандалакшский, Ловозерский и Терский округа.

«Главам остальных муниципалитетов нужно активнее включаться и обеспечивать исполнение обязательств. Отдельно поговорим и о контроле за деятельностью управляющих организаций», — отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что за семь месяцев этого года в Министерство государственного жилищного и строительного надзора поступило свыше 9,5 тысячи обращений от жителей. Это практически на уровне прошлого года. Чаще всего люди жалуются на содержание общего имущества в домах, качество коммунальных услуг и начисления за коммунальные услуги. По каждому сигналу при наличии оснований проводится проверка.

Подробнее в докладе и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элины Акуловой.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=8650

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
