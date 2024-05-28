С 2019 года в Мурманской области реализуется программа мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия пожилых людей

Вчера в рамках оперативного совещания правительства министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о программах, направленных на поддержку и вовлечение пожилых северян в различные сферы деятельности.

«Мы должны не только обеспечить жизнедеятельность граждан старшего поколения, но и создать условия для их активного участия в различных сферах деятельности. Поскольку одним из ключевых факторов долголетия является образ жизни и социальная удовлетворенность, наша задача – обеспечить комплексной заботой старшее поколение в их ближайшем окружении и вовлечь пожилых северян в активную жизнь», – подчеркнул глава профильного ведомства.

Для этого, как отметил Сергей Мякишев, с 2019 года реализуется межведомственная программа мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей.

Более 9,2 тысячи северян получают услуги в 22 государственных и 29 негосударственных организациях. Пожилым северянам также помогают сотрудники 14 комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляя услуги в полустационарной форме и на дому. Реабилитационные мероприятия, рассчитанные, в первую очередь, на повышение физической активности и улучшение качества жизни, оказываются в 10 учреждениях нашего региона. Говоря о мерах поддержки, глава профильного ведомства акцентировал внимание на том, что в Мурманской области в рамках федеральных программ и регионального плана «На Севере – жить» постоянно внедряются новые программы, а также расширяются категории получателей различных выплат. Так, с 2022 года ежемесячную жилищно-коммунальную выплату получают труженики тыла и почетные доноры, с прошлого года пожилые северяне, проживающие в отдаленных населенных пунктах Ловозерского и Терского районов, стали получать компенсацию расходов на оплату проезда воздушным транспортом в медицинские организации. Наряду с мерами поддержки, которые позволяют улучшить качество жизни представителей старшего поколения, в Мурманской области предоставляется ряд выплат, которые отмечают наиболее достойных северян. Кольское Заполярье – один из немногих субъектов страны, где предоставляется региональное пособие до 20 тысяч рублей за сохранение семейных ценностей и верность парам, прожившим в браке долгие годы. Неизменны выплаты к памятным и знаменательным датам, например, ко Дню Победы и годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, ежегодно пожилые северяне обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путевками в учреждения региона и за пределы Мурманской области. В планах на этот год оздоровить 3593 жителей, на эти цели в текущем году выделено 312,6 млн рублей. Жителям предпенсионного и пенсионного возраста служба занятости помогает найти подходящую работу, в том числе временную, и пройти бесплатное обучение.

В ходе доклада Сергей Мякишев подчеркнул, что с выходом на пенсию у многих жителей региона появляется больше свободного времени для самореализации и активного досуга, поэтому так важна работа по организации различных мероприятий. Он поблагодарил коллег из Министерства спорта и Министерства культуры за совместную работу, отметив, что ежегодно свыше 50 тысяч пожилых северян становятся участниками разнообразных развлекательных, культурно-досуговых и физкультурных событий, которые проводятся на площадках всех муниципалитетов региона.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что вопросы поддержки старшего поколения в нашей области неоднократно обсуждались в региональном парламенте.

- Идёт работа над повышением доступности и качеством медицинской помощи, социальной сферы. В частности, для снижения дефицита медицинских кадров в регионе увеличены размеры выплат медработникам, принимаемым на квотированные рабочие места. В этом году в регионе запущена программа по витаминизации. Качество жизни старшего поколения является главной целью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», о котором объявил в недавнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

В ближайшее время Дума рассмотрит важный социальный законопроект, внесённый по инициативе губернатора. Он предусматривает возможность получения заранее денежной выплаты на зубопротезирование льготным категориям граждан. Кроме того, в число получателей меры соцподдержки по зубопротезированию предлагается включить «детей войны» без учёта нуждаемости.

Фото: https://gov-murman.ru