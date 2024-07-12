С 2019 года в Полярные Зори направлено 5,3 млрд рублей из областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера в рамках рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел инфраструктурные и социальные объекты, а также пообщался с жителями города.

Первым объектом посещения стала спортивная площадка Физкультурно-спортивного комплекса на лыжной базе по улице Заречная, 100. Строительство объекта было инициировано местными жителями в рамках программы «На Севере – твой проект». Спортивную площадку раньше установленного срока – в июне 2024 года. На территории спортивной площадки также разместили скамейки и современные тренажеры. Руководство комплекса и юные северяне поблагодарили Андрея Чибиса за поддержку в реализации проекта и рассказали, что спортивная площадка стала местом притяжения активной молодёжи – здесь регулярно проводятся открытые занятия для всех желающих.

Далее губернатор Андрей Чибис посетил Центр обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» – современный многофункциональный цифровой офис, в котором созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов: выполнен качественный ремонт, закуплено современное оборудование. Специалисты Центра предоставляют профессиональные консультации не только по услугам энергоснабжения, а также дают разъяснения по тарифам, начислениям, оплате и другим.

«АтомЭнергоСбыт» на территории города Полярные Зори принимает активное участие в реализации проекта «Умный город». Так, в 2019 году сдана в эксплуатацию первая интеллектуальная система учета в МКД. Уже в 2022 году при поддержке правительства и Мурманской области «АтомЭнергоСбыт» оснастил 112 многоквартирных домов города интеллектуальными системами учёта.

Также глава региона оценил ход работ по благоустройству бульвара «Северное сияние 3.0» по улице Энергетиков, на реализацию которого были направлены средства из областного бюджета. Бульвар «Северное сияние 3.0» стал логичным продолжением первой и второй очередей благоустройства.

На территории объекта демонтированы старые дорожные покрытия и старые коммуникации. На следующем этапе рабочие приступят к укладке нового асфальта с велосипедными дорожками и прогулочными зонами. Напомним, благоустройство бульвара вошло в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах.

Следующим пунктом стал Полярнозоринский энергетический колледж, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счёт средств областного бюджета был проведён ряд ремонтных работ. Так, на 2-ом и 3-ем этажах общежития заменены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранное видеонаблюдение, отремонтированы эвакуационные выходы, а также сделан ремонт двух учебных классов и приобретено оборудование в мастерские.

В 2024 году в рамках проекта «Профессионалитет» в колледже будет создан образовательно-производственный центр «Полярнозоринский» в атомной отрасли – здесь будет обновлено и отремонтировано 10 зон по видам работ, в которые входят 7 полигонов и 3 учебные лаборатории. На создание центра выделено 150 млн рублей, из них 35 млн рублей – средства АО «Концерн Росэнергоатом».

«За последние пять лет из областного бюджета мы выделили 5,3 млрд рублей, чтобы изменить облик города Полярные Зори. Здесь уже благоустроено 10 общественных пространств, 39 дворовых территорий, дороги на 80% соответствуют установленным нормативам. Также мы отремонтировали концертный зал и бассейн. Региональное правительство делает все возможное, чтобы качество жизни энергетиков менялось в лучшую сторону. Например, было принято решение включить энергетический колледж в программу «Профессионалитет». Министерство просвещения РФ нас поддержало, и сегодня уже ведутся активные работы по его модернизации. Колледж в Полярных Зорях станет современным и востребованным. Стоит отметить, что в этом году абитуриенты подали в колледж в два раза больше заявок на поступление, чем в прошлом», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение поездки губернатор подчеркнул, что благодаря совместной работе правительства области, муниципалитета и крупных инвестиционных партнёров Полярные Зори преображаются. И самое главное, что эти изменения видят жители.

«У нас также есть соглашение с ГК «Росатом» и Кольской АЭС – отдельное спасибо нашим партнерам за финансовую поддержку. Очень важно, что позитивные перемены также замечают жители города. Мы будем и дальше продолжать поддерживать Полярные Зори – город уже вызывает очень приятные впечатления. Благодарю команду муниципалитета за то, что работы выполняются в установленные сроки», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru