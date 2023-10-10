С 2019 года в рамках плана «На Севере – жить» в нашем регионе было отремонтировано 87 учреждений культуры, 55 – получили обновлённую материальную базу

Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона сообщил вчера губернатор Андрей Чибис.

«Напомню, за план по развитию Мурманской области «На Севере - жить» проголосовали более 50 тысяч жителей, и он включает более 500 тысяч предложений от них. За 4 года в его рамках было отремонтировано 87 учреждений культуры, 55 – получили обновлённую материальную базу», – подчеркнул глава региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис сообщил, что в заполярной столице начата реконструкция здания кинотеатра «Родина» и идёт подготовка к строительству здания центра культурного развития в Ленинском округе.

«Не раз на встречах с жителями поднимался вопрос о важности создания нового культурного пространства в этом районе города. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2024 года. На строительство культурного центра только в 2023 году выделено больше 139 млн рублей областных средств. А общая стоимость проекта почти 463 миллиона рублей», – сообщил губернатор.

Кроме того, идёт капитальный ремонт здания Туломского сельского дома культуры, реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик».

Андрей Чибис акцентировал внимание на том, что Мурманская область вышла в лидеры страны по количеству открытых модельных библиотек. В этом году состоялись открытия новых модернизированных учреждений в Кандалакше, Коле, Мурманске, Мурмашах и Высоком, таким образом число модельных библиотек выросло до 24.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, не менее важной является работа по реализации регионального проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ». Напомним, что первый центр уже создан в Мурманске, ещё два пространства в Полярном и Североморске готовятся к открытию. Ближайшее состоится 19 октября в столице Северного флота.

Губернатор обратил внимание на оснащение учреждений культуры: в 2023 году 6 детских школ искусств в Мурманске, Апатитах, Кандалакше, Снежногорске, Гаджиево и поселке Африканда получили новые качественные инструменты и учебники.

«Ещё одно направление плана «На севере – жить» – грантовые конкурсы. В этом году 34 творческих проекта получили поддержку на общую сумму более 24 млн рублей», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru