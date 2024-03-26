С 2019 объём финансирования Ловозерского района увеличили почти в 1,5 раза

Вчера в рамках оперативного совещания рассмотрены результаты реализации стратегического плана «На Севере – жить» на территории Ловозерского района. Губернатор Андрей Чибис отметил, что с 2019 года объём финансирования района увеличен практически в 1,5 раза. Всего с 2019 по 2023 год в развитие муниципального образования направлено больше 4,8 млрд рублей.

«Мы увеличили объём финансирования района практически в 1,5 раза – с 740 млн в 2019 году до более чем 1,1 млрд рублей в 2023 году. Это позволило нам реализовать целый перечень важных проектов», – подчеркнул глава региона.

В том числе в Ревде были обновлены взрослое и детское отделения Ловозерской ЦРБ, запущены медицинские шаттлы по двум маршрутам, а также реализуется программа по сокращению дефицита медицинских кадров.

«Только в 2023 году привлечено 19 специалистов, семь из которых – врачи, и ещё 12 – средний медицинских персонал. В результате укомплектованность врачами составила больше 95%, а средним медицинским персоналом – выше 88%», – сообщил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, выполнен капитальный ремонт участка воздушной линии электропередач в с Краснощелье протяжённостью более 9,5 км, завершены работы по благоустройству стадиона в Ловозере, проведён капитальный ремонт Детско-юношеской спортивной школы в Ревде, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», установлено 11 детских и спортивных площадок, а также площадка для семейного отдыха в Краснощелье, обновлены пространства в рамках проекта «Арктическая школа» и другое.

Глава региона отметил, что Ловозерский район является стратегически важным районом не только для Мурманской области, но и для страны.

«На градообразующем предприятии – Ловозерском ГОКе – идёт расширение объёмов добычи и углубления переработки лопаритового концентрата, чтобы выпускать стратегические металлы для приоритетных отраслей промышленности. И можно сказать, что после решения суда о возврате Ловозерского ГОКа в государственную собственность, предприятие фактически переживает новый этап развития. Хочу отметить, что Ловозерский район стал районом ещё одного стратегического важного проекта не только для нашей области, но и для всей страны – на территории района идёт работа по развитию месторождений лития. Для нас это ещё одна серьёзная точка роста. Этот проект также обсуждался на совещании у Юрия Трутнева», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о ходе реализации мероприятий плана «На Севере – жить» в Ловозерском района доложила глава администрации Надежда Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru