С 2019 по 2024 годы выбросы сажи от арктического судоходства увеличились на 47% - «Альянс за чистую Арктику»

Государства — члены Международной морской организации (ИМО, IMO), собравшиеся на этой неделе в комитете по предотвращению и реагированию на загрязнение окружающей среды (PPR), находятся под давлением необходимости принять решение о том, следует ли продвигать обязательные правила в отношении арктического топлива, направленные на сокращение выбросов сажи от судоходства. Об этом сообщает пресс-служба организации «Альянс за чистую Арктику» («Clean Arctic Alliance»).

Как отмечает portnews.ru, в преддверии открытия 13-й конференции PPR в Лондоне, которая проходит 9–13 февраля, государствам Арктики было настоятельно рекомендовано поддержать предложение о внесении поправок в Приложение VI к конвенции MARPOL путём введения требований к топливу для судов, работающих в арктических водах.

В документе PPR 13-6, представленном Данией от имени Гренландии совместно с Францией, Германией и Соломоновыми островами, изложены обязательные характеристики топлива, призванные снизить выбросы сажи.

Предлагаемое ограничение предусматривает регулирование плотности, вязкости и содержания углеродных отложений в топливе, что фактически предотвратит использование остаточного топлива и смесей, содержащих мазут, в арктических операциях.

Альянс утверждает, что это потребует от судов использования дистиллятного топлива и более новых альтернатив, уже имеющихся на рынке, что приведет к снижению выбросов сажи.

Сторонники добиваются на 13-й сессии PPR согласия на передачу предложения в комитет по защите морской среды для рассмотрения на его следующей сессии в конце апреля — начале мая.

Отдельно государствам-членам предлагается рассмотреть изменения в законодательстве, которые позволили бы прибрежным государствам ограничивать или запрещать сброс промывочной воды скрубберов в особо чувствительных морских районах, с возможным распространением этой меры на зоны контроля выбросов.

Альянс утверждает, что продолжающееся использование скрубберов способствует дальнейшему потреблению мазута и создаёт риски для водных экосистем.

На 13-й встрече PPR также обсуждаются предложения по ужесточению требований к системам очистки сточных вод на судах, работающих в арктических водах, включая более строгий отбор проб, мониторинг и регулярный осмотр как существующих, так и новых судов.

Анализ, проведенный по заказу альянса, показывает, что выбросы сажи от арктического судоходства увеличились на 47% в период с 2019 по 2024 год в связи с расширением судоходства, в том числе по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу.

Исследование показывает, что действующий запрет на использование мазута в соответствии с Полярным кодексом приведёт лишь к ограниченному сокращению выбросов сажи из-за его географического охвата и существующих моделей использования топлива.

«Альянс за чистую Арктику» — это коалиция неправительственных организаций, выступающих за меры по снижению воздействия судоходства в арктических водах на окружающую среду, включая ограничения на использование мазута и выбросы сажи.

Фото: https://vk.com/wall-134636929_3651?z=photo-134636929_457241306%2Ff38f2b9c213538a795