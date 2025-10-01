Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
С 2020 года в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» реализованы 382 инициативы жителей

Об итогах реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект» в 2025 году 29 сентября доложила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» за пять лет (с 2020 по 2024) на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализованы 382 инициативы жителей региона. На эти цели направлено более 533 млн рублей. В 2025 году на территории 30 муниципальных образований Мурманской области (35 населенных пунктов) завершаются мероприятия по реализации 66 проектов-победителей. Всего заявленная стоимость проектов составляет 382,6 млн рубля, с учетом областного, муниципального и внебюджетного источников финансирования. В настоящее время в Заполярье завершены работы по 61 проекту, пять находятся в завершающей стадии.

На конкурсный отбор по проектам 2025 года поступила 291 заявка, что почти на 30% больше в сравнении с прошлым годом. В период с 10 августа по 15 сентября каждый житель региона имел возможность отдать свой голос за понравившийся проект. Участие в голосовании приняло свыше 32 тысяч человек. Среди голосовавших самый старший возраст участника – 85 лет, 19 участников старше 80 лет, более 70% всех проголосовавших в возрасте от 31 до 63 лет, а 1,5 тысячи человек – в возрасте до 18 лет.

В 2025 году на территории 35 населённых пунктов выполнены мероприятия в рамках инициативного бюджетирования по следующим направлениям: ремонт территории школ и детских садов, установка детских и спортивных площадок, благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха, ремонт подъездов, обустройство площадок для выгула собак, ремонт объектов. В этом году в конкурсе по направлению обустройства площадок для выгула собак участвовала одна площадка – в Коле, по ул. Красноармейской, в районе дома №31. Также в части ремонтов объектов показательным стал ремонт чаши плавательного бассейна в Кандалакше.

«Большинство объектов, реализованных в 2025 году, открывались торжественно с проведением различных мероприятий с участием глав муниципалитетов, депутатов и самих жителей, большая их часть проведена на открытом воздухе. Всего в текущем году проведено 34 мероприятия по торжественному открытию, в которых приняло участие свыше 2 тысяч человек», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, губернаторская программа «На Севере – твой проект» – это инициативное бюджетирование проектов локального и точечного благоустройства в Мурманской области. С помощью программы адресно реализуются важные для населения проекты. За пять лет реализации программа получила широкий отклик у северян и является фактическим и реальным инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554245/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Новости муниципалитетов

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
