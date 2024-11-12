С 2020 года в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области успешно реализуется Проект «Работа рядом»

Основная цель проекта – трудоустройство студентов, безработных и несовершеннолетних граждан, что особенно актуально в современных условиях рынка труда. В этом году продолжается активная деятельность по повышению доходов населения, поддержке работодателей и улучшению благосостояния молодёжи.

С момента старта проекта в нем приняли участие более 33,3 тысячи человек, из которых свыше 25 тысяч составляют подростки. Приоритетное право на трудоустройство имеют наиболее уязвимые группы: подростки из семей участников специальной военной операции (СВО), дети-сироты и дети из неблагополучных семей.

На реализацию проекта выделено 200 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Мурманской области. Для повышения информированности о проекте проводятся консультации, встречи в учебных заведениях и мини-ярмарки вакансий. Все резюме и заявления подаются через единую цифровую платформу «Работа России», что значительно упрощает процесс трудоустройства.

Рабочие места организованы по различным направлениям: от озеленения и благоустройства территорий до доставки медицинских изделий и продуктов питания. Участники проекта получают заработную плату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом надбавок за работу в районах Крайнего Севера, а несовершеннолетние и безработные граждане дополнительно получают материальную поддержку.

По состоянию на 1 ноября 2024 года в Мурманской области создано более 8 тысяч временных рабочих мест. Трудоустроены 8236 человек, среди которых 6838 – подростки, 789 – безработные и 609 – студенты. Наиболее высокие темпы трудоустройства наблюдаются в городах Мурманск, Мончегорск и Печенгском округе.

Недавно в Мурманске и области завершились летние кампании проекта «Работа рядом», направленного на трудоустройство несовершеннолетних. На церемониях наградили подростков за их труд в благоустройстве и уборке территорий, а также работодателей, предоставивших рабочие места. Участники получили благодарности и памятные подарки.

Работа по реализации проекта продолжается, и до конца года планируется трудоустроить не менее 8400 человек. В региональном Министерстве труда и социального развития отмечают, что проект «Работа рядом» станет важным шагом к улучшению качества жизни молодёжи и укреплению экономики региона. В том числе планируется его расширение на северян старшего поколения.

Вчера, как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поручил руководителю министерства труда и социального развития Сергею Мякишеву подготовить необходимые документы для внесения соответствующих изменений.

https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31164/