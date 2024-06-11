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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 11:30

С 2020 года в рамках проекта «Работа рядом» в Мурманской области трудоустроены 25 тысяч человек

Вчера на оперативном совещании обсудили реализацию в Мурманской области проекта «Работа рядом». Губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 2020 года в его рамках были трудоустроены 25 тысяч человек, из них более 1800 северян – за минувшие 5 месяцев.

«Хочу напомнить, что участниками проекта могут стать несовершеннолетние от 14 до 18 лет, в приоритетном порядке – подростки из семей участников специальной военной операции. А также студенты и безработные граждане. Размер выплаты зависит от количества отработанных часов. К примеру, для студентов, он составляет больше 38 тысяч, а для безработных – больше 40. В выходные беседовали с одной из семей, их ребёнок рассказал, что проект интересен ребятам, и его условия по мнению старшеклассников – весьма привлекательны», – отметил Андрей Чибис.      

Подробнее о реализации проекта «Работа рядом» доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.   

«Проект «Работа рядом» реализуется в рамках регионального плана «На Севере – жить!». По поручению губернатора Андрея Чибиса приоритетное право при трудоустройстве имеют подростки и студенты из семей участников СВО, а также ряд социальных категорий, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных семей», – пояснил глава профильного ведомства.    

В этом году на реализацию проекта «Работа рядом» в рамках первого транша выделено 100 млн рублей. 

Как отметил Сергей Мякишев, проект пользуется заслуженной популярностью среди школьников и студентов. В этом году в муниципальных образованиях Мурманской области создано 3219 рабочих мест, трудоустроены более 1,8 тысячи человек, из которых них более 1,5 тысячи подростков и студентов. Самые высокие темпы трудоустройства – в Оленегорске, Мончегорске, Печенгском округе, ЗАТО г. Островной и ЗАТО п. Видяево. Участники проекта активно присоединяются к работам по озеленению родных населённых пунктов, благоустройству территорий, ведут подсобные, ремонтно-восстановительные работы, проводят косметический ремонт и уборку помещений, а также осуществляют доставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и корреспонденции.   

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, узнать больше о проекте можно на сайте областной службы занятости, а подобрать вакансию – на портале «Молодая Арктика». Важно отметить, что резюме и заявление об участии во временном трудоустройстве подаётся онлайн на цифровой платформе «Работа России». Практически весь документооборот также производится в электронном виде и не требует личного присутствия в центре занятости.   

«Выплата заработной платы осуществляется в размере МРОТ с учётом районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц с учётом фактически отработанного времени. Несовершеннолетним участникам дополнительно выплачивается материальная поддержка 4,2 тысячи рублей. Таким образом взрослые северяне могут получить за месяц 40,6 тысячи рублей, студенты – 38,5 тысячи рублей, несовершеннолетние – от 23,4 до 37,8 тысячи рублей в зависимости от возраста», – отметил Сергей Мякишев.   

 

Фото: https://gov-murman.ru

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