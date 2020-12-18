С 2021 года мамы Мурманской области будут получать подарочный набор при рождении детей

В Мурманской области введена дополнительная мера социальной поддержки – с 1 января 2021 года все женщины при рождении детей будут получать подарочный набор. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

В набор вошли стеганое одеяло, сувенирная продукция, буклет о государственной поддержке семей, имеющих детей в Мурманской области, а также дневник мамы.

«Мы впервые запускаем подобный проект, но уже сейчас можно говорить о том, что он будет долгосрочным, это не разовая акция, – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – Подарочный набор в том виде, в котором представлен сегодня, – это базовая комплектация. Со временем там появятся дополнительные предметы».

Предоставление подарочного набора не исключает другие меры поддержки при рождении детей, в том числе и финансовые.

«Все выплаты, которые предоставлялись, продолжают предоставляться, решение дарить подарки мамам было принято для того, чтобы украсить знаменательное событие и поздравить каждую женщину с рождением ребёнка», – объяснила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, прогнозный объём средств областного бюджета, необходимых на реализацию социального проекта в 2020 году, составит 1,2 миллиона рублей, в 2021-2023 годах – по 10 миллионов рублей ежегодно. Эти денежные средства уже предусмотрены в областном бюджете.

Напомним, в целях поддержки женщин при рождении первых детей на территории Мурманской области предусмотрены несколько ежемесячных выплат, одна из которых – «Зарплата мамы» – рассчитана на женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 26 лет. Такая выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.