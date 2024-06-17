С 2021 года на развитие школьных спортивных клубов Мурманской области выделено 69,5 млн рублей

Правительство Мурманской области оказывает грантовую поддержку физическим и юридическим лицам в сфере физкультуры и спорта. Так, на развитие школьных спортивных клубов с 2021 года направлены гранты в размере 69,5 млн рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«С 2023 года в регионе создан 161 школьный спортивный клуб. Сегодня они работают в 100% организаций школьного образования области. Для развития и поддержки клубов с 2021 проводится Кубок губернатора, победители и призёры которого награждаются денежными сертификатами от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от занятого места. Средства направляются клубами на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок. В этом году победителями Кубка губернатора стали 16 школьных спортивных клубов из Кандалакши, Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Колы, Североморска, Полярных Зорь, Заполярного, ЗАТО Видяево и Полярного. Общая сумма средств, направленная победителям, составила 26 млн рублей. А всего с 2021 года на развитие школьных спортивных клубов направлены гранты в размере 69,5 млн рублей», – сказал Андрей Чибис.

Аналогичные меры поддержки предоставляются и студенческим спортивным клубам. В текущем году гранты предоставлены 13 средним учебным заведениям и Мурманскому арктическому университету на общую сумму 11 млн рублей.

«Хочу всех ребят и их тренеров поблагодарить за участие. Своими результатами вы приносите дополнительные деньги в родной спортзал и для своей команды. Это очень здорово», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, с 2021 года в Мурманской области поддержано 29 проектов физических и юридических лиц в сфере физкультуры и спорта на общую сумму 8,8 млн рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в текущем году поддержано семь инициатив на общую сумму 1,9 млн рублей. В их числе соревнования по гиревому спорту, турниры «Юкигассен», семейные тренировки, уроки йоги для старшего поколения, спортивно-оздоровительные занятия по пауэрлифтингу для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также проект «НаСевереФиджитал», который объединяет киберспорт и классический спорт – баскетбол и футбол.