С 2021 года в Мурманской области начнётся уменьшение объёмов захоронения отходов

С 1 января изменится территориальная схема обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами.

«Усовершенствование логистической цепочки призвано существенно сократить объем отходов, направляемых на захоронение. Сейчас он составляет около 70% всех твердых коммунальных отходов. С 2021 года начнется его сокращение до 57%, а к 2024 году на захоронение будет направляться 47% от общего объёма ТКО. При этом реализация этого плана не потребует вложения бюджетных средств», – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Совокупных мощностей «Экотехнопарка» в Междуречье и мурманского завода по термической обработке отходов достаточно, чтобы обработать весь объём отходов, производимых в регионе – порядка 300 тысяч тонн в год. Сейчас предприятия работают не в полную силу, так как сюда доставляются отходы только из северной части области. Со следующего года поэтапно начнётся доставка отходов из муниципалитетов южной части региона: в 2021 году – Оленегорск, Мончегорск, Ловозерский район; в 2022 году – Кировск, Апатиты; в 2023 году – Полярные Зори, Ковдорский, Кандалакшский, Терский районы. В ЗАТО г. Островной из-за удаленности муниципалитета сохранится практика захоронения ТКО на существующем объекте. Остальные муниципальные свалки подлежат закрытию и последующей рекультивации.

Благодаря изменениям территориальной схемы увеличится количество отходов, поступающих на сортировку в «Экотехнопарк». Сортировочная линия за год способна обработать порядка 180 тысяч тонн ТКО, около 20% отходов будет извлечено для дальнейшей переработки.

Перспективная модернизация мусоросжигательного завода в Мурманске также позволит производить сортировку отходов. До 18 тысяч тонн мусора по прогнозу будет извлекаться на предприятии. С 2021 года дополнительные объёмы будут поступать и на энергетическую утилизацию с дальнейшей выработкой энергии для отопления жилых домов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, таким образом, значительное уменьшение объёмов захоронения отходов произойдёт за счёт дополнительной сортировки отходов и увеличения объёмов сжигания отходов ТКО. Эти изменения являются важной составляющей исполнения показателей нацпроекта «Экология».