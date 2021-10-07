С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»

С 1 января 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России», об этом сообщает региональное Министерство юстиции.

В соответствии с федеральным законом №219-ФЗ, указывать сведения о свободных должностях на портале должны:

- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;

- вновь созданные, в том числе реорганизованные, юридические лица с таким же количеством работников;

- органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт «Работа в России» о приёме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом.