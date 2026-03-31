С 2022 года Мурманская область входит в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания обсудили реализацию молодёжной политики в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что развитие потенциала молодых людей, их талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности – одна из ключевых национальных целей, зафиксированных Президентом России Владимиром Путиным.

«В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», нашей народной программы «На Севере – жить!» команда регионального правительства ведёт системную работу и достигает результатов в этом направлении. Она высоко оценивается и на федеральном уровне: с 2022 года мы входим в число десяти лучших регионов по эффективности реализации молодёжной политики в группе до 200 тысяч проживающей молодёжи. Четверть населения Мурманской области – молодёжь, поэтому наша главная цель – создавать условия, чтобы молодые люди понимали, где они живут, принимали необходимые решения, получали востребованную профессию и реализовывали себя в Мурманской области, российской Арктике. Для этого создан комплекс самых разных форм поддержки – гранты, стипендии и премии», – отметил Андрей Чибис.

Среди имеющихся региональных механизмов и мер поддержки молодёжи глава региона выделил конкурс грантов на реализацию социально значимых проектов и программ.

«В прошлом году мы поддержали 17 инициатив на общую сумму 9,5 млн рублей. В рамках именной стипендии одарённым детям и талантливой молодёжи ежегодно 125 человек получают по 37 тысяч рублей, а ещё шести северянам за выдающиеся успехи в общественно полезной деятельности мы вручаем премию «Олимп» в размере 100 тысяч рублей. Активной и работающей молодёжи выплачиваем 15 тысяч рублей ежемесячно. Такую специальную стипендию ежегодно получают 100 человек», – сообщил Андрей Чибис.

В регионе создана уникальная сеть пространств «СОПКИ», чтобы у молодёжи была возможность проводить досуг, реализовывать проекты и заниматься спортом в комфортных условиях.

«Сейчас у нас более 80 пространств различной направленности. Они очень популярны, особенно «СОПКИ.СПОРТ». Важно, чтобы пространства были в хорошем состоянии, профильный комитет и руководство муниципалитетов должны следить за обновлением инфраструктуры, мебели, оборудования, техники и технологий», – обратил внимание коллег губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что благодаря комплексной поддержке в регионе активно развиваются различные движения и сообщества.

«В рамках Всероссийского сообщества «Движение первых» реализуется 12 различных направлений. Особое внимание уделяем КВН-движению. Сейчас создано более 50 различных команд, только за прошлый год общая численность участников составила свыше тысячи человек. Наши ребята представляют регион, в том числе на играх Высшей лиги», – сказал губернатор.

В мероприятии принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что большое внимание в нашем регионе уделяется развитию системы образования, особенно - профессионального. Мурманская область вошла в число регионов-лидеров по приёму студентов на технические специальности на бюджет: из общего количества бюджетных мест 64 процента – это именно технические направления.

- Молодёжь составляет четверть населения Мурманской области, - отметил Сергей Дубовой. – Это не только будущее нашего края, это - его настоящее. Молодые северяне уже сегодня активно влияют на все сферы жизни региона, внося существенный вклад в развитие научного, промышленного и экономического потенциала. Во многом это результат большой и системной работы, которая проводится в Заполярье в сфере молодежной политики все последние годы. Ее главной целью всегда было создание условий для самореализации молодых людей, предоставления им возможности получения качественного образования с дальнейшим движением по карьерной траектории именно здесь – на Севере. Принципиально важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал свою востребованность, видел перспективы для себя и своей семьи здесь, на родной земле. Именно такой подход позволяет обеспечивать социальную стабильность и преемственность поколений, решать кадровые вопросы, с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Подробнее о реализации молодёжной политики в регионе доложила глава профильного комитета Мария Чернышева.