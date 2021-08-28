С 2022 года на мурманском заводе ТО ТБО планируется утилизировать более трети региональных ТКО

Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов является уникальным предприятием Северо-Западного региона России, успешно работающим на рынке обращения с отходами производства и потребления в суровых условиях Крайнего Севера.

Предприятие использует отходы в качестве источника энергии и в процессе термической обработки (сжигания) отходов вырабатывает тепловую энергию, которую частично использует на собственные нужды, а частично реализует через паровой коллектор ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Вместе с тем, учитывая высокую степень износа оборудования на предприятии в рамках утверждённой инвестпрограммы реализуются мероприятия по его модернизации, проводится оптимизация существующих технологических процессов.

Ход работ оценили министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, и.о. председателя комитета по тарифному регулированию Татьяна Шушкова.

К ремонтным работам без остановки производственного процесса приступили с начала года.

В настоящее время на заводе смонтирован и введён в эксплуатацию сортировочный конвейер. На конвейере происходит выделение вторичного сырья, пригодного к вовлечению в хозяйственный оборот, оставшееся энергетически утилизируется.

Также проект предусматривает замену и восстановление технологического оборудования, газоочистительных установок и очистных сооружений.

Модернизация позволит обеспечить возможность дозагрузки предприятия в 2 раза, тем самым увеличив выработку тепловой энергии.

С 2022 года на заводе планируется утилизировать более трети региональных твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.