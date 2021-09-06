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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 09:30

С 2022 года в Мурманской области планируется запустить новые меры поддержки для покупки и строительства жилья в регионе

С 2022 года в Мурманской области планируется запустить новые меры поддержки жилищного строительства. Они будут действовать, помимо существующих региональных и федеральных мер, таких как предоставление многодетным семьям выплат на погашение ипотеки, программы «Земский учитель» и по предоставлению единовременной выплаты части платежа на приобретение жилья для медиков. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, открывая сегодня оперативное совещание.

«Главным в новых мерах станет компенсация в размере 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройке, которую будем гасить на протяжении 10 лет. При сумме кредита до 3,5 млн рублей. То есть, если вы берёте ипотеку до 3,5 млн рублей под 7%, то 2% будем выплачивать за счёт регионального бюджета. А если вы взяли ипотеку, большего размера, то мы выплачиваем 2% от 3,5 млн рублей», – пояснил губернатор.

Принять участие в программе и приобрести жильё в новостройке (или строящемся доме) на таких условиях смогут жители, зарегистрированные в Мурманской области и специалисты до 45 лет, которые привлечены к работе в регион.

Кроме того, как сообщил глава региона, в Мурманской области запускается программа «Свой дом в Арктике» с тремя предложениями: покупка дома, строительство дома или получение домокомплекта.

Так, на строительство: субсидия до 30%, но не более 1 млн рублей. На покупку домокомплекта – субсидия не более 1 млн рублей. И собственные средства при этом должны составлять не менее 500 тысяч рублей. Субсидия на покупку дома – также не более 1 млн рублей.

«Все три предложения распространяются на площадь дома до 150 кв. метров, и субсидия на каждое предложение не более 1 млн рублей. Во всех случаях у заявителя должен находиться в собственности земельный участок. Программа «Дом в Арктике» будет распространяться на тех, кто зарегистрирован в Мурманской области. Мерами поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи; жители с ограниченными возможностями здоровья; семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 60 лет, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; неполные семьи, где возраст родителя не превышает 60 лет.  А также желающим переселиться – те, кто работает по трудовому договору или ведёт предпринимательскую деятельность на территории нашего региона», – пояснил губернатор, анонсируя новую программу.

Как подчеркнул глава региона, «Свой дом в Арктике» можно будет объединить с уже действующей программой «Гектар Арктики», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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