С 2022 года все листки нетрудоспособности выдаются в электронном виде

С 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде. Именно такой документ станет основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Документы на бумажном носителе для кадровой и бухгалтерской службы работникам предоставлять теперь не придется. Для приёма электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) на оплату достаточно его номера. Его сообщит пациенту лечебное учреждение. Передать номер ЭЛН работодателю можно по телефону, по электронной почте, назвать при личной встрече.

Страхователи могут использовать собственное программное обеспечение, программное обеспечение доступное для скачивания на сайте Фонда, а также Личный кабинет страхователя, размещенный в сети «Интернет» по ссылке https://lk.fss.ru. Информацию в системе Фонда по номеру СНИЛС своего работника и представленного им номеру электронного листка нетрудоспособности.

После получения сведений о сформированном листке нетрудоспособности, страхователь вносит в него сведения, необходимые для исчисления пособия, с указанием сведений о страхователе и застрахованном лице и подтверждает их усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера, руководителя и страхователя.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в «Личном кабинете» получателя услуг ФСС – вход с логином и паролем от портала «Госуслуг».

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучёта, специальных операторов либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу. Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчётности.

Региональное Министерство информационной политики обращает внимание работодателей на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для работодателей – «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде, как для получения информации об ЭЛН, так и по работе в рамках механизма «Прямые выплаты».

Актуальную и более подробную информацию можно получить на официальном сайте и по телефонам «горячих линий» регионального отделения, где работодатель зарегистрирован в качестве страхователя, которые находятся в разделе «Контакты» верхнего горизонтального меню.