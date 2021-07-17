С 2022 года законодательством Российской Федерации устанавливаются новые требования к работодателям и органам власти

Вступил в силу федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ о внесении изменений в закон РФ о занятости населения в РФ и федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ, устанавливающий новые требования к ряду хозяйствующих субъектов, выступающих в роли работодателей.

С начала 2022 года устанавливается требование о размещении в электронной форме на Единой цифровой платформе «Работа в России» или на иных информационных ресурсах, требования к которым установлены нормативным правовым актом правительства РФ, информации:

- о потребностях в работниках и об условиях их привлечения;

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для инвалидов.

С 1 января 2022 года это обязаны делать:

- органы государственной власти РФ;

- органы государственной власти субъектов РФ;

- органы местного самоуправления;

- государственные и муниципальные учреждения;

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;

- юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования;

- работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек;

- вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек.

С 1 марта 2022 года заработает статья, касающаяся подлежащих квотированию работодателей, имеющих штатную численность 35 работников и более, согласно которой квота для приёма на работу инвалидов будет считаться выполненной работодателем только в случае оформления им трудовых отношений с инвалидами, то есть когда инвалиды будут трудоустроены фактически.

В настоящее время в Мурманской области насчитывается 1860 квотируемых рабочих мест, из которых только 57 процентов заняты инвалидами. Сейчас работодателям достаточно лишь своим приказом создать рабочее место для трудоустройства инвалида и это уже считается выполнением квоты. Новый закон призван поменять ситуацию кардинально.

Всем работодателям рекомендуется уже сейчас зарегистрировать «Личные кабинеты» на Единой цифровой платформе «Работа в России» для своевременного размещения обязательных сведений согласно законодательству РФ, отмечает региональное Министерство труда и социального развития.