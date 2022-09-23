В Мурманской области растёт спрос на специалистов, готовых переехать ради работы в ЗаполярьеС 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 11:30

С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей

Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14375 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда - до 16242 рублей; соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум ещё на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда - на 6,3%», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привели в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, как уточнили в пресс-службе, прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда - до 16242 рублей.

По словам Котякова, таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда - 16,9%.

Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин.

«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», - сообщил Котяков.

Как сообщили в пресс-службе, в 2023 и 2024 годах прожиточный минимум и МРОТ предлагается устанавливать в особом порядке законом о федеральном бюджете с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

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