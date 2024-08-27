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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 13:30

С 2023 года посетителями пространств для родителей с детьми «СОПКИ.СЕМЬЯ» стали почти 20 тысяч северян

Напомним, что меры по расширению сети «СОПКИ» в части создания пространств для досуга семей с детьми-дошкольниками были включены в региональный план «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. На создание каждого из областного бюджета выделяется 10 млн рублей.

«В прошлом году было создано три пространства нового кластера «СОПКИ.СЕМЬЯ» – в детских и семейных библиотеках Мурманска, Североморска и Полярного. За первые месяцы работы пространства посетили более 3000 человек, было проведено свыше 120 мероприятий. А на 1 августа 2024 года – свыше 500 событий и более 19000 гостей», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, презентуя результаты работы семейных пространств.

Все созданные в регионе «СОПКИ.СЕМЬЯ» оформляются в едином стиле, в них закупаются книги для детей и родителей, а также интерактивное оборудование для обучения и игр, в том числе песочницы, умные конструкторы, информационные панели, анимационные студии. В каждом пространстве оборудованы комнаты для кормления и пеленания детей, а также кабинеты для проведения индивидуальных консультаций соцработников, юристов, медиков или психологов.

Сеть семейных пространств в этом году пополнят четыре единицы. Пространства в Алакуртти и Заполярном уже открыты и готовятся к первым мероприятиям, в конце этой недели начнут работу «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Печенге. Первые четыре недели работа с посетителями будет вестись в формате тематических недель о культуре, здоровье, обучении детей и социальной поддержке семьи. В дальнейшем на основе запроса посетителей пространства выстраивается максимально интересная и востребованная программа активностей, в том числе индивидуальных консультаций посетителей. Консультации проводятся несколько раз в месяц по отдельному графику пространств, в числе обсуждаемых вопросов – получение мер соцподдержки, а также правовая и юридическая помощь гражданам и другие актуальные темы.

«Отмечу, что после открытия специалисты профильных ведомств находятся в постоянном контакте с пространствами и помогают выстроить взаимодействие с разными организациями, привлечь экспертов, составить сетку мероприятий и т.д. Афиша каждых «СОПОК.СЕМЬЯ» уникальна и обязательно формируется по принципу обратной связи, подстраиваясь под потребности и запросы гостей пространства», – рассказала профильный министр.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, узнать расписание работы пространств и познакомиться с афишей мероприятий можно в группе проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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